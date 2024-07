La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell treballa en l'acreditació en Qualitat Plena

D'aquesta manera, el seu desplegament engloba a tota la Fundació i implicarà, així, una àmplia participació tant de les persones ateses i les seves famílies, com també de tots els professionals. Sobre aquest assumpte, la directora general de l'FPNSM, Celine Mandicó, ha expressat que "aquest sistema culmina l'aposta de la Fundació amb els models d'atenció integral i centrada en la persona i l'atenció centrada en la família i els entorns naturals".

La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), amb el seu objectiu de millora contínua, està desenvolupant un sistema de qualitat participatiu basat en el Model de Qualitat Plena , que haurà de permetre, de cara a finals d’quest any, l’obtenció d’una acreditació de qualitat. Aquest model, que és de ' Plena Inclusión' , sent aquesta una xarxa d’organitzacions que vetlla pel compliment dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Espanya, se centra en la qualitat de vida de les persones ateses, la bona gestió de l’entitat i en l’ètica.

