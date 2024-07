Argentinos en Andorra destaca la tasca feta pels drets dels treballadors

El president d’Argentins per Andorra, Marcelo Ponce, va emetre ahir des de la seva associació una carta oberta destinada a tots els membres i mandataris de Govern per a agrair la labor que realitzen dia a dia en la millora social per al col·lectiu argentí que resideix al país.

D’aquesta manera, l’associació va voler remarcar que no seria just parlar de només els empresaris «dolents», ja que són conscients que hi ha treballadors «nefastos que s’aprofiten del dret de la universalitat de l’educació dels menors per exigir els seus propis drets».

A causa d’això, Ponce va manifestar el seu suport a l’aplicació total de controls migratoris i del compliment de la llei «per a cada persona que cometi un acte il·lícit».

Un altre dels punts més rellevants de l’escrit va fer referència al prejudici de la feina del temporer, sense exposar els grans beneficiats com són «moltes empreses i milers de persones».