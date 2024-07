Augmenten un 82% els passatgers a l'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell

L'aeroport Andorra – la Seu d'Urgell ha experimentat un augment de passatgers durant els primers sis mesos d'aquest 2024 en comparació amb els del 2023. La infraestructura ha registrat 8.828 passatgers de gener a juny, una xifra més alta que la del mateix període de l'any anterior, quan en van ser 4.851. Es tracta d'un 82% més que el 2023. De fet, la xifra d'enguany també supera la del primer semestre del 2022, quan hi va haver un total de 5.789 viatgers. Aquesta pujada probablement hi té a veure la nova ruta aèria entre l'aeroport d'Andorra–la Seu d'Urgell i l'aeroport de Palma de Mallorca, que es va posar en marxa el 5 de gener com a prova pilot durant la temporada d'hivern.



Pel que fa a les operacions executades, la instal·lació aèria de l'Alt Urgell ha protagonitzat un total de 2.936 operacions de gener a juny, un 13% més que el mateix període del 2023.



Durant el darrer trimestre hi ha hagut deu operacions medicalitzades a l'aeroport d'Andorra- la Seu. Els treballs aeris continuen amb una gran activitat, amb 842 operacions d'abril a juny. El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat, instal·lats a l'aeroport, han registrat 237 operacions en l'últim trimestre.



Des de la Generalitat també indiquen que les persones que venen als aeroports o bé a treballar regularment o bé a fer actuacions temporals (personal propi, personal de serveis de terra, bombers, empreses ubicades a l'aeroport, alumnes, etc.) han augmentat respecte del darrer trimestre de 2023. Fins a 243 se n'han registrat aquest any, la qual cosa suposa un increment del 14%.