L'IPC cau sis dècimes respecte al mes de maig i se situa en 3,2%

La inflació subjacent al juny s'ha situat en el 3,4%, dues dècimes per sobre de l'IPC general. L'índex de preus dels productes petroliers ha disminuït significativament, passant del 5,7% al maig al 3,8% al juny.

El grup de transport també ha contribuït a la baixada amb una reducció de sis dècimes, situant-se al 3,3%, degut principalment a la caiguda dels preus dels carburants. Contràriament, el grup d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles ha registrat un augment dels preus, impulsat per les despeses comunitàries de l'habitatge i els lloguers.

Els preus dels béns i serveis diversos han baixat un punt i set dècimes, situant-se al 0,1%, principalment per la disminució de les assegurances. Els aliments i begudes no alcohòliques han presentat un descens de sis dècimes (2,8%), gràcies a la reducció dels preus del peix, el sucre, la mel, la xocolata i la confiteria, juntament amb un lleuger augment dels preus de la carn.

L'Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de juny ha experimentat una variació anual del 3,2%, representant una disminució de sis dècimes respecte al 3,8% registrat al maig, segons ha informat el departament d'Estadística aquest dilluns. Aquesta baixada es deu principalment a la reducció dels preus en els grups de béns i serveis diversos i aliments i begudes no alcohòliques.

