La cinquena edició de la Trail 100 Andorra obre inscripcions aquest dijous

La cinquena edició de la Trail 100 Andorra by UTMB, la cursa de muntanya més exigent del Principat, se celebrarà del 12 al 15 de juny de l'any vinent a Ordino. Així, la competició obrirà les inscripcions per a l'edició 2025 aquest dijous, tot i que les persones amb UTMB Index podran inscriure's de forma prioritària a partir de demà. Com a gran novetat de cara a l'edició vinent, l'organització proposa un canvi d'horari per a la cursa de 80 quilòmetres, la Trail 80K (UTMB Index 100K). D'aquesta manera, la cursa es disputarà el divendres 13 de juny de 2025, separant així les tres curses de major distància.

Cal recordar que la Trail 100 Andorra by UTMB forma part de les UTMB World Series, una selecció dels millors esdeveniments de curses de muntanya d'arreu del món, celebrats en llocs excepcionals i organitzats segons els més alts estàndards de qualitat, amb l'objectiu d'apropar el que significa l'aventura amb segell UTMB als corredors.

D'altra banda, la prova Trail 10K, que ha nascut enguany per donar substitució a la Family 7,5, es consolida després del gran èxit de la passada edició, com la distància d'entrada a la gran festa del trail running a la parròquia ordinenca. Aquesta cursa tindrà una edat mínima participació de 14 anys i els menors d'edat (de 14 a 18 anys) podran competir sols, però necessitaran un document d'autorització dels pares, mares o tutors. En afegit, els infants, igual que en els darrers dos anys, tornaran a tenir l'oportunitat de córrer per Ordino amb la Trail Kids.