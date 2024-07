L'FC Andorra reforça l'atac amb Josep Cerdà.

Nascut a Pollença, Cerdà és un extrem dretà – tot i que acostuma a jugar a cama canviada – que destaca per la seva velocitat i habilitat en l'u contra u. Format al Constància de la seva Mallorca natal, va jugar al Barça els tres anys de juvenil abans de fer el salt a categories sènior en les quals aquests darrers dos anys ha jugat cedit primer a l'Olot i després a la Ponferradina.

L'FC Andorra ha anunciat la incorporació de Josep Cerdà per reforçar l'atac de l'equip. L'extrem mallorquí va jugar el curs passat a la Ponferradina cedit pel Barça, però un cop tancada la seva etapa amb el conjunt blaugrana ha arribat a un acord amb els tricolor per dues temporades.

Per El Periòdic

