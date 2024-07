Gairebé el 40% de les autoritzacions d’immigració inicials son de residència i treball

Quant al nombre de persones beneficiàries, en l'últim dia del mes de juny, 27 persones eren beneficiàries de prestacions econòmiques per desocupació involuntària.

El mes de juny es va tancar amb 334 persones a l'atur, la qual cosa representa un 1,8% més que el mes de maig, i un 1,2% més que al mateix mes de l'any anterior (quan hi havia 330 persones). Quant al nombre de demandants en millora a final de mes cal destacar que era de 234 persones, amb una variació respecte al mes anterior de l'11,4% i un descens del 2,9% respecte al mateix mes de l'any anterior.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes d’abril del 2024 és de 2.535,51 euros, un increment del 5,1% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística. La massa salarial se situa en 104,84 milions d’euros, el que representa una variació positiva del 8,0% respecte al mes de maig avançat de l’any 2023.

Tant la disminució de les autoritzacions temporals com l'augment d'autoritzacions de residència i treball s'expliquen pel traspàs de treballadors temporals que han pogut accedir als permisos de residència i treball de la quota general.

Quant a les autoritzacions temporals, les de treball temporal són 462 i disminueixen un 25,6% respecte al mateix trimestre de l’any passat. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres són 128, augmenten un 21,9% i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (26 autoritzacions) augmenten en una unitat respecte al primer trimestre de l’any 2023. S’han atorgat 5 autoritzacions de treballador fronterer temporal, les mateixes que al primer trimestre de l’any anterior.

Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han autoritzat 1.107, 64 menys que al mateix trimestre de l’any passat. De permisos de residència i treball se n’acorden 681, equivalent a una variació anual del -4,8%. Els permisos de residència simple suposen 336 autoritzacions, un -10,2% respecte al primer trimestre de l’any anterior. S’han acordat 70 permisos per treballadors fronterers, 4 menys que al mateix període de l’any 2023.

Per nacionalitats, “Altres nacionalitats” són el col·lectiu més representat amb un total de 1.008 autoritzacions (el 58,3%), seguits dels espanyols amb 544 autoritzacions (el 31,5%). Els francesos i portuguesos representen el 6,9% i el 3,2%, respectivament.

Les autoritzacions temporals per empreses estrangeres representen el 7,4% del total d’autoritzacions inicials, les de fronterers representen el 4,1% i les autoritzacions per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius, l’1,5%.

Per El Periòdic

