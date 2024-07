Teixeira, 11è en el Campionat d’Europa júnior d'aigües obertes

Per la seva banda, Alexandra Mejia també va prendre part de la cita, en la prova femenina (18-19 anys). Va arribar 18a entre les 24 competidores que van finalitzar, amb un temps acumulat de 2:20:03,35 a +10:11,75 d’escletxa de la francesa Clemence Coccordano (2:09:51,60) guanyadora i medalla d’or de la prova.

"Ha aguantat tots els canvis de ritme dels líders", va destacar el tècnic responsable d’aigües obertes de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Pablo Prieto, sobre el resultat de Kevin Teixeira en la prova olímpica 10K masculina (18-19 anys) del Campionat d’Europa júnior de l’especialitat. La prova es va disputar el darrer cap de setmana a les aigües del riu Danubi, al seu pas per la ciutat de Viena. Teixeira va traspassar el pòrtic d’arribada en 11a posició amb un temps d’1:55:15,28, a gairebé dos minuts del francès Sacha Velly (1:53:25,82) guanyador de la prova, i quedant-se a nou centèsimes de la desena plaça del grec Angelos Christodoulou (1:55:15,19).

