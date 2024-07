Tres detinguts per una baralla a la capital

El diumenge a les 00.15 hores a Andorra la Vella, els agents policials van ser requerits per una baralla. En arribar al lloc dels fets, van detenir un home turista de dinou anys per causar lesions a un altre home durant la baralla i posteriorment injuriar els agents de Policia quan procedien a traslladar-lo a dependències policials. Durant el matí, continuant amb l'enquesta per aclarir els fets, es van detenir dos homes més, turistes de vint anys, que també haurien participat en l'agressió juntament amb el primer detingut.

Pel que fa a dissabte, es va detenir a Sant Julià de Lòria, una dona turista de 35 anys per desobeir una ordre d'expulsió governativa.



A més, el divendres a les 8.40 hores a Escaldes-Engordany, un turista de 32 anys va ser detingut per falsificar un certificat laboral amb l'objectiu d'obtenir l'autorització de residència i treball al Servei d'Immigració.



Finalment, referent a delictes contra la seguretat del trànsit, la Policia ha arrestat dos homes residents de 20 i 23 anys amb taxes d'1,56 i 2,17 g/l, respectivament.