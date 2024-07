Aficionats surten als carrers a celebrar l'Eurocopa

La nit va deixar imatges com les que es poden observar al vídeo , un nombrós grup d'aficionats espanyols al centre de la capital gaudint i festejant. La improvisada celebració iniciada a l'avinguda Meritxell va finalitzar a Prat de la Creu, davant l'ambaixada espanyola. Segons informa la Policia, tot va estar controlat i no destaquen cap incidència.

La Selecció de futbol d'Espanya va conquerir ahir la seva quarta Eurocopa en una èpica victòria davant Anglaterra per dos gols a un. Un fet que va provocar l'alegria de molts residents andorrans, els quals no van dubtar a sortir als carrers del Principat a celebrar el triomf.

Per El Periòdic

