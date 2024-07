El fons de reserva de jubilació tanca el primer semestre de l'any en 1.737,66 milions d'euros

El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha tancat el primer semestre de l'any amb xifres rècord gràcies a un valor d'actius gestionats que s'enfila fins als 1.737,66 milions d'euros. Així es desprèn de l'informe mensual del juny publicat per la CASS, en el qual s'especifica que la rendibilitat acumulada des del gener se situa en el 3,14%.



Aquestes dades han portat l'entitat a afirmar que el juny “ha estat positiu” per a la renda fixa, on els tipus d'interès han continuat oferint oportunitats. En renda variable, expliquen, la majoria d'índexs també han acabat en positiu.



Així mateix, i en relació amb el 2012, el fons ha incrementat la seva capacitat en més de 825 milions, que es distribueixen en 419,8 milions procedents de les aportacions d'excedents de les cotitzacions a la branca de jubilació de la parapública i 405,5 milions de la rendibilitat acumulada de les inversions.



A més, durant el mes passat s'ha assolit una rendibilitat del 0,72%. L'informe també exposa que durant els darrers deu anys la rendibilitat ha estat 26,09%. Quant a la rendibilitat respecte a la inflació des de 31 de desembre del 2012 s'enfila fins al 35,05%, mentre que l'IPC acumulat els darrers anys és del 21,57%.