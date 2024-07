La futura Llei d'accessibilitat, tema principal en la reunió del Consell Nacional de la Discapacitat

El Consell Nacional de la Discapacitat (CONADIS) ha celebrat aquest dilluns al matí una reunió presidida pel cap de Govern, Xavier Espot. Un dels punts que s’ha tractat durant la reunió ha estat la futura Llei d’accessibilitat, la qual està sent treballada per l'Executiu en aquests moments. L’objectiu del text és introduir canvis en la normativa en vigor des del 1995, per tal d’adaptar-la al context actual, tenint també en compte l’evolució del concepte d’accessibilitat en els darrers anys.

Espot ha avançat que, en paral·lel, s’està treballant també en la modificació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat. A més, ha informat que pròximament s’iniciarà la redacció del nou reglament de la CONAVA incorporant el nou sistema de valoració per capacitats. En aquest sentit, el mandatari ha posat en relleu que des de l’Executiu “seguim treballant per eliminar les discriminacions i afavorir la igualtat d’oportunitats amb accions de sensibilització perquè les persones amb discapacitat s’incloguin plenament a la societat, garantint la seva plena llibertat de drets”.

D'altra banda, l'Executiu ha adreçat unes paraules d’agraïment a totes les associacions, entitats i institucions. “Us animo a continuar treballant per erradicar la discriminació en tots els àmbits, promoure la igualtat d'oportunitats, de tracte i respecte i per avançar cap a una societat més inclusiva i solidària”, així com promoure l'autonomia personal, social i laboral, impulsar la inclusió i la participació en la vida quotidiana, i fomentar l'apoderament de la persona i la seva família.

Així doncs, l'objectiu de la trobada, que ha tingut lloc a l’edifici administratiu del Govern, és compartir i presentar propostes de millora de prestacions i serveis per a persones amb discapacitat, així com reforçar la coordinació de les actuacions relacionades amb aquest àmbit.

La reunió ha comptat també amb la participació de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i de la ministra de Salut, Helena Mas. També han assistit les secretàries d’Estat Ester Cervós, Cristina Pérez i Josep Anton Bardina, i els representants de les diferents associacions de persones amb discapacitat i de les entitats prestadores de serveis.