La borda de Cal Paleta, nou indret per a l'art ciutadà

El Comú d’Escaldes-Engordany va anunciar ara fa uns mesos l’adquisició de cal Paleta, una antiga borda situada al carrer Copríncep de Gaulle, i ara ha transcendit ja quina és la utilitat que se li vol donar a aquest espai: ha de ser una sala d’exposicions en què els ciutadans puguin mostrar les seves obres, és a dir, un espai perquè la ciutadania hi pugui exposar. Així, cal remarcar que es preveu que la setmana que ve la corporació comunal inauguri aquesta borda i es mostri també la primera exposició.

Val a dir que tant en el mandat anterior com en l’actual, des del Comú s’ha fet una aposta per «anar ampliant patrimoni comunal» i s’ha procedit a l’adquisició de diferents béns. En aquest sentit, la corporació comunal va anunciar el mes d’abril que havia adquirit cal Paleta per un import de 600.000 euros. Es tracta d’un edifici amb una llarga història a la parròquia, ja que tal com han explicat des del Comú, la cort de cal Paleta està datada de l’any 1786.

D’altra banda, l’obertura d’aquesta sala també encaixa en la voluntat comunal de dinamitzar la part alta de la parròquia, la qual en els mesos vinents viurà un canvi important, segons ha reivindicat la majoria en diferents ocasions, gràcies a la inauguració del projecte Caldes, el nou aparcament, la plaça de davant l’església o també la nova oficina de turisme a la plaça Santa Anna.