Fuentes arriba per ser "diferencial"

L'FC Andorra ha presentat aquest migdia a Juan David Fuentes, 'Juanda', extrem esquerrà procedent de l'Oostende que ha signat per una temporada més dues d'opcionals. El colombià, criat a Catalunya, ha reconegut que després d'un any a Bèlgica tenia ganes de tornar al futbol espanyol, i ho farà de la mà del club tricolor per ser un jugador "diferencial en atac i aportar, també defensivament".

En aquest sentit, el davanter ha destacat que el dels pirenaics és un projecte gran i il·lusionant, la fita del qual és "arribar al maig lluitant pels objectius marcats". "Crec que tenim molt bon equip", ha afegit, per assolir aquests propòsits. El jove de 21 anys ja té experiència a 1a RFEF, "una lliga bastant competitiva", quan va jugar a les files del Barça B, conjunt en el qual s'ha format durant sis anys.

Com s'ha apuntat, 'Juanda', internacional sub17 i sub20 amb el seu país natal, va jugar l'any passat a Segona Divisió belga amb l'Oostende, club que va desaparèixer al maig d'enguany per problemes financers. "Va ser un curs dur", ha reconegut el colombià, esmentant que l'adaptació al país belga i al seu futbol va ser un pèl complicada, i per això "tinc ganes de tornar a gaudir, i crec que vinc al lloc adequat", ha finalitzat.