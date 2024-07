L'SkyRace Comapedrosa comptarà amb un miler de participants

Aquest cap de setmana es disputaran els XTERRA European Trailrun Championships en el marc del Mountain Festival Comapedrosa. En aquest sentit, corredors d'elit i aficionats es reuniran a Arinsal per fer front a una prova tècnica en altitud: l'SkyRace Comapedrosa. Coneguda pel seu recorregut exigent, portarà els atletes a través d'un terreny escarpat i paisatges impressionants amb tres distàncies: marató 36K, 24K, 19K, i una vertical 8K amb 1.500 metres de desnivell positiu.

La consellera de Turisme, Mònica Solé, i el director de la prova, Albert Balcells, han destacat la filosofia del festival, amb un format obert i familiar, amb moltes activitats esportives i amb uns recorreguts atractius perquè gaudeixin tant els corredors com el públic. Hi participaran un miler de corredors de 25 nacionalitats diferents, amb esportistes de renom com Sheila Avilés, Arnau Aranda, Oihana Azkorbebeitia, Carles Mantero, Marc Olle, Lidia Ramos o Roser Español.

A més de les curses, i segons ha apuntat el Comú de la Massana, la SkyRace Comapedrosa oferirà una sèrie d'activitats i esdeveniments per a esportistes de tots els nivells i les famílies: des de curses infantils fins a caminades guiades i ioga.

En el seu segon any a les Sèries Mundials XTERRA Trail Run, el Mountain Festival Comapedrosa acollirà les carreres més importants de la regió amb els llegendaris senders de gran altitud que decidiran oficialment el Campionat Europeu XTERRA Trail Run d'enguany. El XTERRA Marathon Comapedrosa de 36 quilòmetres i el XTERRA Skyrace Comapedrosa de 24 quilòmetres coronaran els finalistes de la divisió d'edats més ràpids. Els tres millors resultats generals masculins i femenins obtindran la seva part del premi en metàl·lic, que és un total de 5.200 euros, entre les dues distàncies.

Pel que respecta a l'horari, dissabte tindrà lloc la sortida de la prova vertical 8K (09.00 hores) i les curses infantils (11.00 hores). L'endemà, a les 07.00, 08.00 i 09.00 hores, respectivament, començaran la 36K, la 24K i la 19K.