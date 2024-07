Joan Vinyes Jr. surt victoriós al tram desconegut de MotorLand

Joan Vinyes Jr. (Cupra TCR - Baporo Motorsport) continua comptant les seves actuacions per triomfs al Campionat d’Espanya de Turismes. A MotorLand (Alcanyís), un traçat desconegut per l'andorrà, va aconseguir el triomf a les dues curses disputades després de superar un inici molt complicat. D'aquesta manera, en acabar la primera tanda d’entrenaments, l'esportista va declarar: "Vaig molt venut".

En aquest sentit, el jove pilot de l’equip Vinyes Dabad va sortir a la pista, aquesta vegada només amb informació teòrica del que era el traçat, i amb l’agreujant de la falta total d’adherència de la pista acabada d’asfaltar. Després d’unes sortides en què es va veure superat per un dels seus rivals directes, Vinyes Jr. va saber mantenir la calma i va poder superar-lo en el moment oportú.

Convé ressaltar que a la recta final que tancava el 'meeting', la calor i el cansament acumulat van ser els elements a batre. El pirenaic va acabar culminant els 48 minuts més una volta exhaust, però molt satisfet dels resultats del cap de setmana. "Vaig arribar a MotorLand amb un mar de dubtes que, la majoria he resolt, encara que en alguns moments reconec que no ha estat fàcil", va assegurar Vinyes Jr.

Per altre costat, l'equip de Joan Vinyes i Jaume Font (Porsche 992 GT3 CUP – Baporo Motorsport) va tenir un desenllaç del 'meeting' molt diferent. Inicialment, els pilots van mantenir la regularitat i van aconseguir llocs de privilegi a les graelles de sortida. Tanmateix, a les curses, el hàndicap acumulat els va penalitzar i van aconseguir entrar al podi a la primera cursa (tercer lloc), mentre que a la segona es van quedar a les portes (quarta plaça).

Així doncs, la dupla va completar les dues mànegues d’entrenaments lliures sense contratemps. Tots dos es van alternar al volant del Porsche, a banda de pilotar sobre un escenari acabat d’asfaltar que lliscava molt. Sens dubte, la manca d’adherència és una de les conseqüències quan l’asfalt es renova.

Després del primer contacte físic amb la pista, va arribar el moment dels entrenaments oficials, moment en el qual el cronòmetre marqués ordre a les graelles de sortida el diumenge d'ahir. Cal remarcar que Vinyes va assolir el seu millor crono (1’53”558) a la quarta volta, de les cinc que va completar, i, alhora, va marcar també el millor temps entre els pilots de la Porsche Cup.

Finalment, el pilot andorrà es va mostrar optimista assegurant que de moment havien complert les previsions. "Com sempre comento, les carreres són un altre món, de moment començarem amb un hàndicap que no ens afavoreix. No serà fàcil seguir entre els millors, sobretot després del 'break' intermedi per fer el canvi de pilot", va afegir Vinyes.