Andorra aprova dos nous convenis per evitar la doble imposició amb Corea del Sud i Lituània

En el marc de la sessió celebrada aquesta tarda, el Consell General ha aprovat dos nous convenis per evitar la doble imposició amb Corea del Sud i amb Lituània. Aquests convenis han obtingut el suport unànime de la cambra parlamentària, i el ministre de Finances, Ramon Lladós, ha destacat que aquests acords permeten "ampliar una xarxa important, sobretot per ajudar a les empreses que volen sortir a l’exterior". A més, durant la sessió també s’ha validat l’acord de cooperació sanitària amb França i els convenis de Viena sobre seguretat i senyalització viària.

En el debat, Lladós ha subratllat que "és important disposar d’una xarxa tan àmplia com sigui possible", assenyalant que això permetrà "reforçar les relacions amb els diferents Estats" i "facilitar la sortida de les nostres empreses a l’exterior". Pel que fa a Lituània, el ministre ha destacat que es compleix l’objectiu d’augmentar el nombre de CDI amb els estats membres de la Unió Europea, mentre que en relació amb Corea del Sud, ha afirmat que és "un pol tecnològic mundial". Amb aquests dos convenis, el nombre total d’aquests acords signats per Andorra arriba a 17.

Des de l’oposició, s’ha expressat suport a la validació dels convenis, tot i que amb algunes observacions. Els consellers generals Pol Bartolomé, de Concòrdia, i Pere Baró, de la bancada socialdemòcrata, han suggerit que seria preferible haver tancat convenis amb països més propers, posant com a exemple per part de Baró el fet que encara no hi ha cap conveni amb Alemanya. En darrer lloc, Andorra Endavant ha mostrat la seva satisfacció amb l’aprovació i ha instat el Govern a continuar buscant nous CDI en el futur.