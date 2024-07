Govern rebutja el Projecte de Llei del CBD per tenir una "base poc sòlida"

En la sessió del Consell General celebrada aquesta tarda, un dels punts del dia era l'examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei sobre els productes CBD autoritzats a la venda i al consum. La proposta, impulsada pel grup parlamentari d'Andorra Endavant, no ha estat aprovada, deixant un resultat final de 10 vots a favor i 17 en contra.

En una primera intervenció, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha destacat que la proposició presentada era massa genèrica per regular un sector que requereix una regulació específica: "La proposició presentada no té en compte especificitats tècniques. S’ha de regular el cultiu de la planta, no la substància", ha afirmat. També ha subratllat la dificultat afegida de regular productes que no es produeixen al país i ha destacat la necessitat de la col·laboració de diferents ministeris per dur a terme el control d’aquests productes.

En aquest sentit, ha afegit que probablement no s’ha mantingut un diàleg amb el sector primari per redactar la proposició, manifestant que els pagesos per si sols no poden impulsar la creació d’aquest nou conreu. “La banalització de l’ús del CBD pot constituir una promoció indirecta del cànnabis i minimitzar el risc dels seus efectes", ha conclòs.

Per la seva part, el cap de Govern, Xavier Espot, també ha intervingut en el debat ponderant que la proposta s'ha fet "ràpida i corrent" i no la considera adient per ser admesa a tràmit. A més, Espot ha mantingut que al projecte presentat té una "base poc sòlida" i no "fa honor" per ser aprovada. També ha remarcat que es tracta de resoldre problemes generals, no situacions judicials particulars.

Per contra, la consellera general i suplent del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha defensat la proposició impulsada pel seu grup afirmant que "no volem legalitzar la droga". Segons Amador, la Proposició de llei té la voluntat de ser genèrica i va en benefici dels qui pateixen malalties greus, en benefici de la salut pública i en la lògica de convergència amb els països veïns. A més, la consellera general ha subratllat que l'ús terapèutic del CBD és segur i efectiu, i que la proposta garantiria la seguretat dels consumidors i afavoriria la diversificació econòmica creant noves oportunitats empresarials.

En línia amb aquestes declaracions, la presidenta d'Andorra Endavant i consellera general Carine Montaner, ha defensat que "parlem de medicaments naturals" i ha destacat els beneficis del CBD per persones amb dolors. La consellera ha expressat frustració pel lent avanç en la regulació del CBD des del 2019 i ha advocat per una actuació més decidida en la matèria.

Per altra banda, i també en una línia de defensa de la Proposició de llei, el grup parlamentari socialdemòcrata, a través de la seva representant Judith Casal, ha destacat que "el CBD no té efectes psicotròpics ni es demostra que sigui addictiu". Tot i reconèixer les mancances que el Govern assenyala, Casal ha expressat que aquesta és una oportunitat perduda. "Ens hem de seure i regular aquest punt", ha dit, i ha manifestat la seva disposició a debatre la qüestió.

Continuant amb els grups parlamentaris que han defensat la proposta d'Andorra Endavant, Concòrdia, a través de la consellera general Maria Àngels Aché, ha expressat que "hem d’escoltar a experts i recollir opinions per fer una legislació justa". Des de la bancada liderada per Cerni Escalé s'han mostrat a favor de la proposta per tal de "treballar-la de manera conjunta", tot deixant clar que en el cas d'entrar a tràmit la proposició no significaria aprovar-la de manera immediata i ni tan sols futura, sinó "un primer pas per analitzar amb rigor i transparència els diferents aspectes que ens preocupen".

Tanmateix, per part del grup parlamentari Demòcrates, el seu president Jordi Jordana ha manifestat la seva oposició a la proposició, afirmant que "no compartim el títol ni l'estructura de la proposta". Han expressat preocupació per la sensació que Andorra podria estar encaminant-se cap a la legalització de substàncies psicotròpiques.