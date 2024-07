Les obres de l'aparcament de l'Església avancen amb normalitat

Els treballs de construcció de l'aparcament de l'Església d'Escaldes-Engordany i la plaça pública que es projecta a sobre avancen a bon ritme. Així ho ha transmès aquest dilluns la corporació a través d'una publicació a les xarxes socials on han compartit unes imatges sobre l'estat actual de l'obra. D'aquesta manera, des del Comú es mostren satisfets donat que aviat, previsiblement a finals d'estiu, es podrà gaudir d'un nou espai obert i d'un aparcament més a la zona històrica de la parròquia. Així doncs, una vegada concloguin les obres, l'aparcament de l'Església passarà a tenir una superfície total de 3.600 metres quadrats distribuïts en sis mitges plantes subterrànies, aspecte el qual permetrà disposar de més d'un centenar de places d'aparcament. D'altra banda, pel que fa a la plaça pública, es preveu que estigui enllestida cap als mesos d'octubre i novembre i que connecti amb el carrer de l'Obac; a més de tenir una superfície de 1.058 metres quadrats i que s'hi instal·lin zones de descans que estaran guarnides de vegetació.

Per El Periòdic

