'Petxa' marxa traspassat al Deportivo

El basc va arribar al Principat en l'estrena dels pirenaics a Segona Divisió, i ho va fer en qualitat de cedit procedent de l'Athletic Club i, tot i que el primer curs no va poder gaudir de gaire continuïtat per culpa de les lesions, la direcció esportiva va decidir fitxar-lo en propietat l'estiu següent. Enguany, el Sant Sebastià sí que ha pogut demostrar la seva qualitat disputant 32 partits i anotant una diana al camp de l'Albacete. En total, en els dos cursos de tricolor, Petxarroman ha jugat 46 partits amb l'FC Andorra, 38 d'ells sortint en l'onze inicial.

Tal com va avançar aquest mitjà la setmana passada, Álex Petxarroman 'Petxa' no seguirà a la disciplina de l'FC Andorra després que l'entitat tricolor hagi arribat a un acord econòmic amb el Deportivo de la Corunya pel seu traspàs. El lateral tanca així una trajectòria de dues temporades vestint la samarreta tricolor.

