Amb ganes per confiar en l’èpica

L’estadi Zahir Pajaziti de Podujevo serà demà (16.30 hores) l’escenari de la tornada de la primera ronda entre la UE Santa Coloma i l’FC Ballkani. Cal recordar que el duel de la setmana passada va finalitzar 1-2 a favor dels kosovars, però amb uns colomencs deixant bones sensacions per sortir amb confiança per creure en l’èpica i somiar en gran. «L’equip està amb moltes ganes de demostrar que podem capgirar l’eliminatòria», ha esmentat el tècnic del conjunt andorrà, Boris Antón, afegint que tot i ser conscients de la dificultat, «no hem vingut de vacances».

En aquesta mateixa línia s'ha mostrat Miguel López. El jugador ha comentat que «aquestes eliminatòries es decideixen a la tornada», i que sabent que en el duel de casa «vam tenir les nostres opcions, creiem que aquí en tornarem a tenir».

Cap dels dos, però, s’esperen un partit similar al de l’Estadi Nacional. «A l’anada ens esperaven d’una altra manera i els vam aconseguir sorprendre», ha comentat Antón, afegint que ara aquest factor sorpresa «ja no el tenim». L’entrenador també ha esmentat que els d’Ilir Daja «segur que sortiran amb un altre plantejament, però intentarem jugar les nostres armes per fer el màxim de mal possible».

Per poder passar a la segona ronda de la Champions League, López ha indicat que han d’anar una passa més enllà que al partit a casa: «Sabem que haurem de tenir més la pilota, fer més mal a les transicions, sobretot a pilota aturada, però sabem que serà un matx complicat».

L’escenari, el Zahir Pajaziti, tampoc serà fàcil, ja que compta amb totes les adversitats que qualsevol futbolista voldria evitar. En primer lloc, cal destacar que el duel es farà a la tarda perquè aquest estadi no té focus, per la qual cosa es preveuen temperatures de fins a 40 graus. «La gespa no està gaire bé, el camp serà molt sec i farà molta calor», ha explicat López, «però és el que hi ha i a les adversitats ens haurem de fer més forts», ha completat. Antón, per la seva part, ha reconegut que s’hauran d’adaptar a aquestes condicions, tot i que «serà la mateixa per als dos conjunts».