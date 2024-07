Les Illes Fèroe són l’oportunitat per posar a prova tot «el que hem fet bé»

La selecció femenina tanca demà (19.00 hores), a l’Estadi Nacional, la seva participació en els Women’s European Qualifiers. Ho faran contra les Illes Fèroe sabent que sigui quin sigui el resultat seran últimes de grup, però també volent demostrar que l’evolució que estan tenint és més que positiva.

En aquest sentit, Albert Panadero ha esmentat en roda de premsa que els cal un «resultat convincent». «Aquest duel ens servirà per posar a prova tot el que hem fet bé fins ara i plasmar-ho», ha completat.

Envers els resultats assolits, el seleccionador ha indicat que no s’han de capficar en aquests, sinó confiar en tot el procés que hi ha darrere. En aquesta mateixa línia ha parlat Ari Gonçalves: «No ens quedem només amb els resultats perquè sabem que hi ha molt més. La situació anirà millorant a poc a poc». Tots dos han destacat, a més, el sacrifici de les jugadores, així com la seva predisposició. Gonçalves també ha assenyalat que amb el canvi de tècnic encara s’han d’acabar d’acoblar, ja que «són nocions noves, i físicament també hem de millorar bastant».

Pel que fa al rival de demà, Panadero, qui comptarà amb algunes baixes entre elles la de Tere Morató, ha indicat que les Illes Fèroe és un combinat que ha tingut una evolució important en els darrers dos anys.

En darrer lloc, i demanat pel seu càrrec, el seleccionador ha esmentat tenir molta força per continuar, «i pel que em transmeten les jugadores és quelcom recíproc, tenen moltes ganes d’aprendre».