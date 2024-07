Anna Albalat es col·loca segona de la general de la Copa Catalana

A més, Andona Racing va poder sumar punts per tenir altres ciclistes dins el top10. Així, Silvia Zuñiga va ser sisena, Miren Miquel setena i Esther Piquer novena. Des de l’equip també van voler destacar la feina de Maria Lluelles en pro de les seves companyes per endurir la cursa, el suport d’Anna Elvira i Laia Sebastià, i la tornada a la competició de Laia Gómez.

Per El Periòdic

