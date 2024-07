Els grups de l'oposició critiquen la tardança en la Llei Òmnibus

El Consell General ha rebutjat la presa en consideració de la Proposició de llei presentada pel grup parlamentari de Concòrdia per evitar l'especulació immobiliària, amb 10 vots a favor i 17 en contra. La proposta, que inclou quatre articles i dues disposicions finals, ha generat un debat intens sobre les mesures necessàries per abordar la crisi de l'habitatge al país. El ministre de Finances, Ramón Lladós, ha descrit la Proposició de Llei com "ambiciosa i complexa", destacant que pretén impedir l'especulació immobiliària i considerant que "no aborda de manera integral els problemes del sector".

El conseller general i president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, ha assenyalat que hi ha problemes greus amb els preus dels immobles i ha criticat la resposta del Govern, que sovint rebutja les propostes de l'oposició amb l'argument que ja les implementaran ells, però no ho fan, la qual cosa agreuja els problemes. Escalé ha subratllat la necessitat de ser competitius per captar empreses estrangeres, però ha qüestionat si aquesta competitivitat ha de venir a costa de l'augment dels preus de l'habitatge.

Per la seva part, i posicionant-se a favor de la proposta, Pere Baró, del grup socialdemòcrata, ha lamentat que "la gent no té on viure i sembla que estem aquí per veure qui es posa la medalla". Ha criticat la manca de celeritat en la presentació del Projecte de Llei Òmnibus, afirmant que és una oportunitat perduda i que només poden reclamar acció. "Fa tres mesos que esperem, no només els grups parlamentaris, sinó tots els sectors implicats, que tenen molts dubtes i pors", ha afirmat Baró, posant en relleu que el projecte legislatiu encara no ha sigut entrat a tràmit parlamentari, quan el període de sessions està a punt de finalitzar. En línia amb aquesta qüestió, el cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat que "erròniament, pensàvem que el període finalitzava el 31 de juliol".

Contràriament, la vicepresidenta del grup parlamentari Demòcrates Maria Martisella, s'ha posicionat en contra de la proposició, anunciant que la Llei Òmnibus, que es presentarà en els pròxims dies, ja s’encarregarà dels aspectes que suposadament volia solucionar la proposta d’Escalé. En aquest sentit, i justificant la demora del projecte legislatiu, Lladós ha explicat que “els retards es deuen a problemes d'interlocució amb els diferents agents socials", tot indicant que "tindran oportunitat de debatre-la properament".

Així tot, des de Govern confirmen que la Llei Òmnibus entrarà a tràmit durant aquest mes de juliol, tal com va informar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a inicis de mes.