Mari Martínez i Suzete Botelho es preparen per als Jocs Europeus de Trasplantats

Les destacades esportistes andorranes Mari Martínez i Suzete Botelho, membres de l'Associació Andorrana de Trasplantats i Donants d'Andorra (ATIDA), estan ultimant els preparatius per participar als Jocs Europeus de Trasplantats, que se celebraran a Lisboa del 21 al 28 de juliol.

Mari Martínez, trasplantada de ronyó, i Suzete Botelho, trasplantada de pàncrees i ronyó, representaran Andorra en aquest esdeveniment esportiu de caràcter internacional. Per a Martínez, aquesta serà la seva segona participació en uns europeus, després d'haver competit a Oxford fa dos anys, on va aconseguir una medalla de plata en ciclisme, una fita històrica per a Andorra.

Suzete Botelho, apassionada dels dards des de fa anys, participarà per primera vegada en uns Jocs Europeus de Trasplantats. La seva dedicació i entusiasme prometen portar grans moments de competició i esperit esportiu.

En la competició, Suzete Botelho participarà el dia 22 en la disciplina de dards (diana anglesa i punta d'acer), mentre que Mari Martínez competirà el dia 24 en una prova de contrarellotge de 5 km i el dia 25 en una cursa de ruta de 30 km.

Els Jocs Europeus de Trasplantats

Els Jocs Europeus de Trasplantats són una plataforma important per fomentar l'esport entre les persones que han rebut trasplantaments d'òrgans, demostrant que la vida després d'un trasplantament pot ser activa i saludable. Aquests jocs no només celebren l'esforç i la recuperació dels atletes, sinó que també consciencien sobre la importància de la donació d'òrgans, promouen la salut i el benestar dels participants, i ofereixen una oportunitat única per compartir històries de superació i inspiració.