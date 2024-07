Tony Cachafeiro es queda sense podi a Zuera

"Una llàstima el toc a la sortida de la primera cursa perquè ens va llastar el cap de setmana, que podria haver acabat de millor manera", va reconèixer l'andorrà, "però així són les curses de vegades". Cachafeiro també va esmentar que es queda amb la remuntada i amb què "tornàvem a tenir ritme per lluitar a dalt", abans d'apuntar que ara descansarà durant l'aturada d'estiu "per tornar amb més forces a una segona part de la temporada que serà molt intensa".

Tony Cachafeiro va tancar la segona ronda del Campionat Valencià de Kàrting (CKCV), a Zuera, amb un sabor agredolç, ja que un toc amb un rival a la primera volta el va deixar sense possibilitats de podi tot i firmar una gran remuntada en la segona cursa. I és que en aquesta darrera cita, el jove pilot va recuperar fins a 16 places per acabar en novè lloc (sortia 25è).

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació