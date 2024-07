Trigueros: "És l'oportunitat per tornar al futbol professional"

Pablo Trigueros ha sigut el segon central en arribar després de César Morgado, dos veterans amb experiència per a l'FC Andorra que tenen el mateix objectiu, i el volen assolir amb els tricolor: arribar al futbol professional. En aquest cas Trigueros ja hi va jugar, però hi vol tornar: "És una oportunitat molt bona per a mi per intentar-ho, és el que vull i tinc moltes ganes de tenir un altre any com el passat", ha comentat. Cal recordar que el toledà ha arribat al Principat després d'acabar contracte amb el Gimnàstic de Tarragona, equip amb el qual el curs passat quasi assoleix l'ascens a LaLiga Hypermotion, i ha signat amb el conjunt andorrà per dues temporades.

El jugador s'ha mostrat content per arribar al país, així com il·lusionat i amb ganes de començar: "Probablement aquesta oportunitat arriba en un dels millors moments de la meva carrera". "Em va trucar el Jaume [Nogués], em va mostrar confiança en venir, vaig veure un gran projecte i no ho vaig dubtar", ha afegit envers el seu fixatge, tot esmentant que el curs passat, sobretot el tram final, "va ser dur però es va fer molt bona feina, i tant de bo aquí es faci igual".

Trigueros sap que l'exigència de l'FC Andorra també ha de ser tornar al futbol professional, i de la mateixa manera que ho han fet els darrers fixatges, ha indicat que cal anar pas a pas: "L'experiència em diu que cal anar partit a partit i sense menysprear cap rival". Precisament, demanat sobre aquesta experiència, el central ha assenyalat que és molt important. "En els darrers anys a 1a RFEF els equips que han estat una mica a dalt han tingut una defensa veterana, que ja saben de què va la categoria", ha finalitzat.