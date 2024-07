La Festa Major engega motors a la capital amb els concerts de Mushkaa, Miki Núñez i la Pegatina

Andorra la Vella ja calenta motors per a la Festa Major 2024, que tindrà lloc del divendres 2 al dilluns 5 d’agost i que comptarà amb més d’una cinquantena d’activitats per a tots els públics i gustos. La cònsol menor, Olalla Losada, i el cap d’àrea de Cultura, Jan Cartes, han presentat aquest dimarts la nova programació que, com ha destacat la cònsol, busca que la celebració generi comunitat i sentiment de pertinença entre la població. “Hem treballat amb dedicació per fer un esdeveniment que ens uneixi més com a població i que englobi tots els col·lectius de la parròquia”, ha comentat.

Losada ha explicat que entre els plats forts de la celebració hi ha la recuperació de l’Arrossada popular a la plaça del Poble, una activitat que es va deixar de realitzar a causa de la pandèmia del coronavirus, i que s’ha decidit reincorporar pel caliu i la comunitat que proporciona. Els tiquets es poden adquirir de manera anticipada al Centre Cultural La Llacuna en horari d’obertura i a partir de les 11.00 hores el mateix dilluns. Com a novetat, i per revertir els efectes de calor, enguany també es regalarà un barret de palla.

En relació amb els concerts de Festa Major, el cartell inclou noms destacats del panorama musical i s’ha pensat per a grups d’edat diversos. Així doncs, actuaran a la parròquia Mushkaa, Miki Núñez, La Pegatina, els grups de versions Akelarre i Soulstorm, un tribut a Pau Donés amb la banda oficial de Jarabe de Palo, la discjòquei resident Patricia Mantovani i La Principal de la Bisbal. Tots els concerts són gratuïts. "Cal impulsar i consolidar la presència i participació del talent andorrà a les nostres festes i a totes les iniciatives que s'organitzin", ha asseverat la cònsol.

En la mateixa línia, ha destacat l’increment d’activitat per a infants i famílies amb la incorporació dels tallers de circ i de jocs tradicional al carrer Callaueta, així com la celebració del 1r Gran Premi d’Andròmines del Bici Lab Andorra, el qual tindrà lloc el 5 d’agost entre el carrer Terra Vella i l’avinguda de la Borda Nova. “L’esdeveniment vol potenciar el treball en equip i l’esperit de comunitat a través d’una competició amena i divertida”, ha assenyalat.

Els actes de la Festa major, però, començaran el divendres 4 amb el pregó, que enguany anirà a càrrec de Joan Verdú, esquiador professional, una persona molt coneguda i estimada a la parròquia, a més de ser un referent per als més petits. “Joan Verdú s’ha convertit en un referent a la parròquia, assolint diversos podis durant la darrera temporada a la Copa del Món d’esquí a la disciplina de gegant”, ha asseverat Cartes. Com és tradició, tot seguit, l’Esbart dansaire interpretarà la Dansa del pregó per donar el tret de sortida.

En l’àmbit de la cultura popular i les tradicions, el cap d’àrea de Cultura ha fet èmfasi en la celebració de la Cercavila de la cultura popular, prevista per al dissabte, amb la participació d’entitats de la parròquia i del país, com l’Esbart dansaire, els gegants d’Andorra la Vella i els Bastoners Lauredians. “Esperem que tothom se sumi a la cercavila i gaudeixi de la cultura popular d’Andorra i de l’entorn”, ha refermat. En l’àmbit esportiu, destaca com a novetat una classe de ioga a càrrec de Valeria Berisso.

Finalment, Losada ha recordat que les nits de Festa Major comptaran amb un Punt Lila de la Creu Roja Andorrana i amb l'espai RollingAnd, a càrrec de la mateixa entitat. La cònsol també ha posat de manifest que s'ha elaborat una enquesta de satisfacció per conèixer l'opinió de la ciutadania i que puguin fer arribar les seves propostes de cara a l'organització del 2025.