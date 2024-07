La reobertura del passeig Valira de Sant Julià es veu endarrerida pel cabal del riu

El Comú de Sant Julià de Lòria resta a l'espera de refer l'escullera per tal de reobrir l'accés al passeig Valira després del despreniment de terra que va tenir lloc a finals d'abril. Segons ha manifestat la corporació comunal a través d'un comunicat emès aquest matí, les tasques d'actuació impliquen la introducció de maquinària al riu i, de moment, i tot i que el Govern ja ha adjudicat els treballs, l'important cabal d'aigua del riu ha impedit que es puguin començar, per la qual cosa cal esperar que el cabal baixi. Un cop comencin les obres, el Comú senyalitzarà i protegirà el camí per poder obrir-lo de manera provisional.



Paral·lelament, durant el mes d'agost s'adjudicaran els treballs d'adequació del passeig, que implicaran el canvi de les baranes, la consolidació dels murs i la construcció de noves passarel·les, entre d'altres. Després d'anys sense inversions, les millores s'hi faran per fases i repartides en diferents exercicis pressupostaris. Pel que fa a l'exercici corresponent al 2024, s'hi destinaran uns 50.000 euros.