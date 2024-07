RollingAnd, l'aposta de la Creu Roja per conscienciar sobre els perills de les drogues i l'alcohol

Un 'food truck' que no ven precisament menjar, la RollingAnd de la Creu Roja és el nou projecte amb el qual l'entitat vol sensibilitzar i fer pedagogia sobre els diversos perills que comporta el consum de substàncies estupefaents i l'alcohol en excés. Per aquest motiu, la Creu Roja ha presentat aquest matí la proposta en un acte que ha tingut lloc al costat dels camps de futbol de Borda Mateu, a Santa Coloma, i ha comptat amb l'assistència del director de Creu Roja, Jordi Fernández, i la cap d'àrea de Salut Pública, Lara Kinder.



"Aquest recurs s'ha sumat als altres com a prevenció de riscos de l'oci nocturn. L'any passat vam iniciar la disponibilitat dels punts Lila a qualsevol esdeveniment i enguany hem volgut anar un pas més enllà, pel que fa al consum d'alcohol i substàncies", ha apuntat Fernandez, afegint que el 'food truck' comptarà, entre altres, amb personal professional i elements com un narco test, preservatius o tires reactives a diverses drogues, "per si algú ha pres alguna cosa o no n'està segur i ho vol verificar".





L'objectiu principal gira entorn de la sensibilització, la minimització de riscos i la pedagogia per fer prevenció sobre el consum d'alcohol i drogues. Per aquest motiu, la idea de l'entitat és que la RollingAnd estigui present durant l'època estival a les Festes Majors, concerts privats i esdeveniments de caràcter públic, "perquè malauradament, veiem a les notícies situacions desagradables que requereixen aquest tipus de campanyes", ha manifestat el director de la Creu Roja.

"No volem encoratjar a cap jove que consumeixi alcohol i drogues, només creiem que s'ha d'acceptar una realitat i abordar-la des del professionalisme".

Jordi Fernández. Director general de la Creu Roja

Segons Fernández, la retòrica de prohibició sobre el consum de begudes alcohòliques està "passada". Ara, tot i que la idea "no és incentivar ni encoratjar" al fet que es consumeix alcohol i drogues, el que sí s'ha de fer és "acceptar la realitat i abordar-la", sempre des d'una part professional i d'acompanyament. "Nosaltres volem que si un adolescent ens comunica que ha pres una substància o ha ingerit alcohol i no es troba bé, poder actuar i brindar el suport que necessiti", ha remarcat, afegint que "no hi haurà sancions per part de l'entitat cap als usuaris joves que vinguin a la RollingAnd, simplement volem generar un impacte positiu i minimitzar els riscos. El que no farem serà jutjar ni sancionar a les persones que vinguin a buscar ajuda".





Pel que respecta al calendari de festes en les quals la Creu Roja tindrà presència amb el 'food truck', Fernández ha apuntalat que es trobaran a la Festa Major d'Andorra la Vella i de Sant Julià de Lòria, a més de trobar-se a l'espera de veure si també hi seran a Escaldes-Engordany. A més, el director de la Creu Roja ha indicat que la capital també comptarà amb un Punt Lila i una Atenció de Primers Auxilis.