Jerrick Harding renova per una temporada.

El MoraBanc Andorra i el jugador nord-americà Jerrick Harding continuaran lligats en aquest nou projecte a la Lliga Endesa i a la Basketball Champions League (BCL). L'escorta de 26 anys ha estat un dels referents de la passada campanya, en la qual va aconseguir 15,5 punts de mitjana. Tot i incorporar-se més tard per la lesió, Harding va passar ràpidament a ser un dels referents ofensius, convertint-se en peça clau del joc anotador andorrà.

Convertit en un dels objectius principals per fer la nova plantilla de la temporada 2024-25, la continuïtat de Harding és ja un fet. El GM del club tricolor, Francesc Solana, ha explicat que "el seu final de curs va ser fantàstic. Les dues parts ens hem marcat un repte, que ell amb plenitud de condicions i coneixent ja Andorra, i com funciona el club, ens doni un rendiment similar immediat al del final de la temporada passada". A més, ha afegit que "és el perfil anotador, que per nosaltres és una de les potes bàsiques de l'equip. Esperem veure el millor Harding durant tota la temporada".