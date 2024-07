L'èpica a l'afegit, a la pròrroga i als penals

L’estadi Zahir Pajaziti de Podujevo ha estat escenari de l'èpica colomenca en tots els sentits: durant els 90 minuts, a la pròrroga i als penals. I és que la UE Santa Coloma ha acabat capgirant l'eliminatòria contra l'FC Ballkani per assolir el passi a la segona ronda de Champions.

El primer avís ha estat dels locals amb un xut de Sunday Adetunji, qui s'ha avançat a la defensa tricolor, tot i que davant de 'Juanpe' Navarro ha enviat l'esfèric fora. Els d'Ilir Daja ho han continuat intentant amb una acció de Bleart Tolaj, qui a la frontal i cobert per defensors, ha enviat la pilota directament fora. Les difícils condicions, sobretot la calor, han estat un factor clau durant el duel, i els de Boris Antón semblava que no s'acabaven d'acomodar. Sense ocasions per a cap dels dos conjunts, més enllà d'una arribada de Lindon Emërllahu que ha aturat Navarro a la perfecció, l'acció més destacada de la primera meitat ha estat una targeta vermella directa a Adetunji, després de la revisió del VAR, per donar un cop de colze a Miguel López. Era el minut 38.

Amb 45 minuts per davant i l'expulsió dels rivals, els tricolor s'han vist amb més opcions i no han dubtat en aprofitar-ho. Han sortit a pressionar amb la voluntat de no donar cap oportunitat als locals amb pilota i ser ells els qui la tinguin, i ho han aconseguit. Al 46', Pablo Molina ha aconseguit fer el primer xut, tot i que ha sortit molt fluix i no ha suposat un problema per a Enea Koliçi.

Els andorrans no han abaixat els braços, i posteriorment ha estat Bilal El Bakkali qui ha provat sort, però el porter contrari l'ha tornat a aturar. D'una bona acció combinativa per la dreta, al 65', gairebé arriba el 0-1 amb un altre tir d'El Bakkali des del vèrtex de l'àrea que ha acabat sortint molt a prop del pal. El Ballkani també ha tingut les seves, tot i que cap sense concretar, i no ha estat fins a l'afegit que ha arribat l'empat a l'eliminatòria. Ha estat des d'un córner servit per Andrés Mohedano, el qual ha rematat la defensa local dins porteria pròpia volent rebutjar. Doncs, camí a la pròrroga.

A la tornada dels vestidors, Youssef El Ghzaoui gairebé fa el 0-2 amb un remat de cap que ha sortit per sobre el travesser. Els d'Antón ja estaven avisant, i al 101' Franco de Jesús ha fet el 0-2 després de rebre una passada de la mort i elevar la pilota per sobre Koliçi. Els kosovars no s'han conformat, i d'una bona jugada Walid Hamidi ha tornat a deixar l'empat global portant l'eliminatòria als penals.

En la fase decisiva, Emërllahu i Astrit Thaçi han errat el seu tir des dels onze metres (5-6) per donar el passi als colomencs a segona ronda de la Champions League encara amb més èpica, ja que de Jesús ha repetit xut després que Koliçi s'avancés i havent errat en primera instància. Dimarts vinent, doncs, la UE s'enfrontarà amb el Midtjylland danès, conjunt ben conegut en cites europees.