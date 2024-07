Absència d’alguns escriptors andorrans a la Setmana del llibre a Barcelona

Enguany és la 42a edició de la Setmana del Llibre en Català, una fira que fa valdre la tasca de les editorials i de les llibreries que aposten pel català. Entre activitats, xerrades, conferències, itineraris, recitals, presentacions i literatura, molta literatura, Andorra s’ha anat fent un lloc. La cita andorrana sempre és dissabte el matí, aquest any serà el 28 de setembre i ja hi ha a punt l’elenc.



Després de la presentació institucional amb el discurs de la ministra de Cultura, Joventut i Esports d’Andorra, Mònica Bonell, el primer de presentar serà Jonathan López-Vera amb 'Història dels samurais' (Anem), seguit de Pau Castell amb 'La cacera de bruixes a les Valls d’Àneu' (Anem).



En el següent bloc, que s’ha titulat 'La nit és fosca' perquè es considera “narrativa inquietant”, hi participarà Eva Arasa amb 'Cossos estranys' (Medusa); el clàssic de Don Carpenter 'No parava de ploure' (Trotalibros); la barcelonina Rosa Olsa presenta 'Deu annexos a la mort d’Alícia Pinós' de Rosa Olsa (Medusa); i tanca el bloc Ludmilla Lacueva amb 'Vots de sang' (Llibres del delicte).



En solitari, Roser Porta presentarà 'Olor de sofre' (Editorial Andorra) i donarà pas al següent bloc, titulat 'Escriptores viatgeres a Andorra'. En aquest cas, Joan Peruga i Txema Díaz repetiran amb 'Shanghai-Andorra' (Editorial Andorra), el llibre que ja van presentar fa un any. Trotalibros presentarà 'Tren equivocat' de Rose Macaulay i 'Cares enmig de l’aigua' de Janet Frame; i finalment, Carles Sánchez parlarà d'’Èpica i història: l'Andorra d'Isabelle Sandy' (Masegosa).



Ja cap al migdia, Roser Calvo presentarà el llibre de viatges 'La dèria del viatge' (Llamps i trons) i Josep Mangot parlarà de la novel·la 'L’illa en flames' (Marinada).



I el Fiter i Rossell, on és?



Entre l’aposta del Govern d’Andorra i l’Associació d’Editors d’Andorra per formar part del catàleg de la Setmana del Llibre en Català, però, no hi és el Fiter i Rossell. Hi ha llibres d’autors de fora d’Andorra que passen per davant d’autors del país (tampoc hi ha l’autor que va guanyar el premi Carles Borromeu) que han publicat durant l’any en curs.



Cal destacar que el novembre passat, en el marc de la 45a Nit Literària, el Cercle de les Arts i de les Lletres va premiar l’andorrana Cristina Canut amb el Fiter i Rossell de novel·la amb 'Aleteig'. Es tracta d’un guardó dotat amb 10 mil euros, cortesia del Govern d’Andorra i el ministeri de Cultura. I tot i ser premiada a la tardor, per Sant Jordi no es va poder veure enlloc, atès que Pagès Editors, l’editorial que es contracta perquè el publiqui i el distribueixi no el va fer sortir a la llum fins al mes de maig. Si el dia del llibre fou una ocasió perduda per parlar de la novel·la, sembla que a la Setmana tampoc s’hi compta i el fet que l’autora sigui del país, tampoc ha ajudat a tenir més visibilitat.