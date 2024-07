Riba aclareix el paper de les finances en l'Acord i el seu impacte econòmic

En el marc de presentació de l'estudi d'impacte econòmic de l'Acord d'associació fet per Andorra Recerca i Innovació (AR+I), el secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, ha confirmat la possible acceleració del sector financer en comparació amb la resta que participen en el marc d'actuació del text, tot indicant la importància per a l'economia andorrana: "L'acceleració arriba una mica més tard que la resta de sectors perquè l'Acord fixa la possibilitat de falsejar els temps els diferents segments del servei financer", ha explicat Riba, a causa que l'àmbit esmentat tindrà fins a 15 anys per completar l'exercici pertinent.

Així i tot, el secretari d'Estat ha volgut deixar clar que sí que formen part de la part íntegra de l'Acord: "Els serveis financers estaran operats per empreses andorranes que participaran en el mercat interior de la UE. Això és el que fa dibuixar aquest increment molt ràpid i significatiu de l'activitat", ha afirmat Riba.

L'AR+I, en el seu informe, planteja comparacions entre escenaris amb i sense l'Acord, assenyalant els impactes negatius que es podrien experimentar. No obstant això, Riba ha destacat que "el plantejament inicial de la metodologia de l'AR+I és comparar un escenari sense Acord, relativament favorable perquè no han inclòs impactes negatius que no es poden quantificar, amb un escenari que simplement entra en vigor sense altres polítiques". Segons Riba, l'informe mostra que tres sectors podrien quedar més frenats, però ha subratllat que amb polítiques d'acompanyament adequades, aquests sectors podrien ser més competitius.

Des del Govern, han reafirmat la validesa de l'informe, coincidint en la necessitat d'aplicar polítiques d'acompanyament per a tots els sectors econòmics. Riba ha recalcat que "l’aplicació d’aquest Acord, que s’ha negociat a mitjà i curt termini, només té efectes positius en tots els sectors d’activitat i realitat d’Andorra, i referma el convenciment que és projecte indispensable per ajudar en la diversificació econòmica".

A més, ha insistit que la metodologia de l'AR+I ha demostrat que, tot i un retard inicial en el sector financer, l'efecte positiu és inevitable: "Com més aviat ho fem, més ràpid detindrem aquests efectes que ens presenta l’AR+I. Com més tardem, més lluny els tindrem". Riba ha continuat la seva intervenció destacant que "el que tenim clar ara és que treballarem en un sistema d’acompanyament general per a la totalitat dels actors econòmics segons la seva capacitat d’internacionalitzar-se o la seva pròpia projecció en el mercat interior".

El balanç actual de l'informe mostra una evolució positiva de l'economia andorrana en comparació amb l'escenari sense Acord. Riba ha assegurat que "si ho comparem amb l’escenari actual, on l’establiment és lliure i les quotes d’immigració són més generoses que les que planteja l’Acord, podríem dir que és menys favorable que el que ens trobaríem". Per aquest motiu, el secretari d'Estat ha mostrat la negativa a l'afirmació que manifesta que l'Acord situaria Andorra en potencial risc en relació amb la situació actual del país: "Al contrari, hi haurà una millor competitivitat per als nostres operadors".

Finalment, Riba ha anunciat el calendari d'actuacions previstes des de la Secretaria d'Estat, destacant que "continuem fent accions a demanda, si un col·lectiu ens fa petició del contingut, responem. A partir de la tardor, reprendrem un seguit d'accions més regulades, no sé si en format de reunions públiques", tot remarcant que esperen també algun informe addicional per analitzar "una part més concreta o des d’una òptica diferent la totalitat del projecte".