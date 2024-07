Quatre dels set acusats del cas ‘Big Bang’ exposen avui la seva defensa

La seu de la justícia ha viscut avui la segona jornada per avaluar als diferents acusats (i en aquests moments, detinguts) de la trama 'Big Bang', recordem, una de les intervencions policials més importants del país tingut lloc al Pas de la Casa i desmantellada el març de l'any passat.

Així, ahir vam presenciar com la principal acusada, la cambrera del bar Paddish, Sandra Ferreira, va ser la primera a asseure's a la banqueta de la sala 6 de la Batllia per explicar i reconèixer cadascun dels fets; dels quals no va negar, afirmant d'aquesta manera el tràfic de cocaïna i d'haixix perquè no "arribava a finals de mes".

D'aquesta manera, avui s'ha reprès la causa per constatar les declaracions de tres dels altres set acusats en la trama 'Big Bang'. El primer a fer-ho ha sigut Bruno Da Silva Varela, portuguès de 45 anys. La seva unió amb Ferreira és causada per la relació que mantenia el seu germà amb ella, els quals van ser parella.

Varela també era amic seu. L’imputat ha comentat que havia sigut consumidor de cocaïna, i la fiscal ha destacat que ell mateix va manifestar que el seu últim consum havia sigut l’any anterior arran d’unes declaracions fetes el dia de l’aniversari del seu fill.

Així doncs, Varela ha assegurat a la fiscal que mai va marxar del Principat, només que va haver de marxar a Bèlgica per realitzar-se una operació mèdica. L’acusat ha negat que sàpigues que l’estaven investigant, però ha afirmat que va ser traficant de cocaïna fins al 2021 i tenint dos subministradors anomenats Clemente i Eduard.

Per altra banda, l’acusat percebia uns ingressos de 1.700 euros per la seva activitat il·legal, havia adquirit un cotxe d’alta gamma (un Audi Q5) i va haver de demanar ajudes a Govern per pagar “la beca d’estudis dels seus fills”.

Altrament, Varela ha reconegut que sabia que Sandra Ferreira es dedicava al tràfic de droga, i el coneixement de la seva detenció a partir d’uns comentaris que es van difondre al Pas. “No sé quin tipus de droga venia, però al poble es deia que traficava amb una mica de tot”, ha declarat. D’altra banda, ha negat que fos el principal subministrador de drogues de Ferreira i que va sentir "por" en assabentar-se de la notícia.

D'altra banda, sobre les "galetes" que venia Ferreira, es fa al·lusió a un dels seus missatges per WhatsApp a unes "bolaches", que segons l'imputat, era menjar de veritat i que li va requisar a Sandra al seu domicili perquè "no en tenia i no en quedaven al supermercat". Sobre un informe de la policia on figuren 21.000 euros en droga, Varela confessa que no ha percebut mai dita quantitat per part de Ferreira.

El segon acusat en declarar ha estat Miguel Pereira, de 41 anys i també de nacionalitat portuguesa. Ferreira era la seva veïna i afirma que eren coneguts. Al mateix, temps mantenia una gran relació amb Hugo Meneses, un dels altres set acusats del cas, i ha insistit que mai ha introduït al país ni traficat amb estupefaents, només que fos consumidor d'èxtasis i cocaïna. L'acusat ha afirmat que feia dos anys que no treballava i que va haver d'efectuar extres en negre per "poder-se mantenir".

A banda d'això, Pereira ha reconegut que devia diners a Nino Paganini, altre dels implicats, i que va caure en depressió i per aquest motiu va "voler buscar-se una nova vida" marxant a França. Tampoc li va anar gens bé, segons afirma l'acusat, raó per la qual va decidir tornar al Principat per aconseguir alguna feina.

"Mai he venut droga, només la consumia de manera esporàdica", ha manifestat. Tanmateix, Pereira ha confessat que va facilitar cocaïna a Ferreira un parell de vegades durant el període de la Covid. No obstant això, s'ha mantingut al marge a la pregunta de la fiscalia sobre si sabia si Julio, conegut com 'El Sevillano', subministrava drogues a Ferreira.

Amb tot, Pereira ha comentat que va haver d'augmentar la seva dosi d'haixix perquè estava malament amb la seva parella, i que va haver de marxar del Pas "donat que no estava bé psicològicament", i aquell poble era "un forat".

Finalment, han passat a declarar Nino Paganini i en últim lloc Hugo Meneses.