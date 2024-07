La femenina tanca els European Qualifiers amb derrota contra les Illes Fèroe

Cal recordar que les andorranes han tancat la seva participació en aquesta cita continental com a últimes del grup C3 sense poder sumar cap punt.

Ja en la represa, i tot i que les d'Albert Panadero han gaudit d'ocasions per retallar distàncies, han sigut de nou les visitants qui han anotat. Primer al minut 72, amb una diana d'Ásla Johannesen després d'un ràpid contraatac i xutant des de fora de l'àrea una pilota que posteriorment s'empassa Marcet. S'ha arribat amb el 0-3 fins a l'afegit, però en el darrer minut, Tórunn Joensen ha marcat de falta directa.

Al minut 19 ha arribat el primer gol de la tarda, obra de Jensa Tórolvsdóttir, amb un xut des de fora de l'àrea que ha col·locat per sobre de Luna Marcet. Només dos minuts més tard, les feroeses han fet el segon. Aquest se l'ha apuntat Eyðvør Klakstein després de rebre una centrada de Durita Hummeland i avançar-se a la defensa local.

Les de Signe Pries Andersen han sortit molt endollades a l'inici, tot i que les tricolor han jugat les seves cartes, mostrant-se molt sòlides en la faceta defensiva i gaudint d'un parell d'accions que no han concretat, però que podien haver suposat perill.

La selecció femenina ha tancat avui, a l'Estadi Nacional, la seva participació en els Women's European Qualifiers. Ho ha fet amb derrota davant les Illes Fèroe per 0-3 mostrant una bona imatge.

Per Pol Forcada Quevedo

