Etalentum arriba a Andorra per connectar les empreses del país

Etalentum, empresa líder en selecció de personal per nombre d’oficines al territori espanyol, inicia la seva activitat a Andorra aquest mes de juliol per oferir a les empreses locals accés a talent qualificat internacional. La companyia, amb seu central a Catalunya, disposa d’una cartera formada per més de 300.000 candidats i ha dissenyat un software de cribratge propi que li permet detectar professionals a escala global.

Els serveis que oferirà Etalentum a Andorra estan especialment pensats per a aquest mercat, conscients de la dificultat de les empreses per aconseguir tot el personal qualificat que necessiten. Segons les dades del Servei d’Ocupació, els llocs de treball oferts sense cobrir el 2023 van estar al voltant dels 2.140 de mitjana, un màxim històric. Aquest desequilibri ha anat en augment els darrers anys, motiu pel qual la captació de talent es manifesta com un dels grans reptes per a les empreses andorranes.

“Andorra té una taxa d’atur de l’1,3%, una de les més baixes d’Europa. Aquest fet, sumat a la diversificació cap a nous sectors d'activitat i el seu dinamisme econòmic, fa necessària la captació de talent fora del territori", ha indicat el CEO i cofundador d'Etalentum, David Boixader, tot indicant que "ocalitzar les persones adequades per ocupar un lloc de treball i interessades en anar a viure al país pot constituir per a les empreses un element diferencial de creixement i competitivitat”.

Etalentum, amb més de 10 anys de trajectòria, disposa d’una base de dades de candidats actualitzada permanentment i formada per més de 300.000 persones. A més, ha dissenyat un software basat en Intel·ligència Artificial (IA) que utilitza l’experiència prèvia en més de 1.500 processos de selecció que es realitzen anualment i que aconsegueix un alt nivell d’eficàcia. El sistema està entrenat per treballar amb múltiples paràmetres simultàniament, analitzant els requeriments de les empreses i evitant els descarts automàtics.