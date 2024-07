Convocat un concurs urgent per crear campanya de difusió de la nova llei del català

El Govern recorda que el 25 d'abril de 2024 el Consell General va aprovar la llei de la llengua pròpia i oficial, derogant la llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial de 1999, així com tots els seus reglaments.

El Govern ha convocat un concurs d'urgència per a la creació, producció i execució d'una campanya per explicar i difondre les disposicions principals de la llei del català. Aquesta segona convocatòria es fa després que la primera, convocada a principis de maig, quedés deserta.

Per El Periòdic

