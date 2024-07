Els coprínceps, excaps de Govern i exsíndics reben la Creu dels Set Braços

El Govern ha fet públics aquest dimecres diversos atorgaments de la Creu dels Set Braços a tots els caps de Govern i síndics des del 1982. Paral·lelament, també s'ha donat a conèixer el reconeixement de l'Orde de Carlemany a Xavier Espot i Carles Ensenyat, qui actualment ocupen aquests dos càrrecs, així com a la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor.



Entrant al detall, i tal com publica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), s'ha atorgat la Creu dels Set Braços als dos coprínceps, Joan-Enric Vives i Emmanuel Macron, i als exsíndics generals Francesc Cerqueda (1982-1990), Albert Gelabert (1991-1992), Jordi Farràs (1992-1994), Jasep Dallerès (1994-1997 / 2009-1011), Francesc Areny (1997-2005), Joan Gabriel (2005-2009), Vicenç Mateu (2011-2019) i Roser Suñé (2019-2023).



També s'ha atorgat el reconeixement als excaps de Govern Òscar Ribas Reig (1982-1984 / 1990-1994), a títol pòstum; Josep Pintat (1984-1990), a títol pòstum; Marc Forné (1997-2001 / 2001-2005); Jaume Bartumeu (2009-2011), i Toni Martí (2011-2015 / 2015-2019), a títol pòstum.



Ambdues distincions van ser creades durant la passada legislatura i tenen com a finalitat reconèixer el paper de persones, institucions o entitats que hagin fet grans aportacions al país. Els guardons estan inclosos dins la llei de protocol i cerimonial.