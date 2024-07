El Govern convoca un concurs públic per gestionar Andorra Sostenible

El Govern ha convocat un concurs públic per gestionar el servei d'Andorra Sostenible, un equipament del departament de Medi Ambient dissenyat com a punt d'informació, formació i documentació sobre aspectes mediambientals per a ciutadans, empreses i escoles. A més, és un espai obert a la col·laboració amb entitats i persones que realitzin iniciatives en l'àmbit de la sostenibilitat.

Andorra Sostenible és una eina de difusió i dinamització d'idees, accions i tecnologies que milloren la pràctica de la sostenibilitat en la vida diària. Entre els seus eixos principals hi ha la realització i l'impuls d'activitats que augmentin la conscienciació, la informació i l'educació sobre el medi ambient i la sostenibilitat.

Un altre objectiu és coordinar-se i cooperar amb els sectors econòmics, les administracions del país i les ONG per fomentar i assessorar sobre iniciatives en aquests àmbits.

Els interessats poden descarregar el plec de bases de manera gratuïta a través de la plataforma de contractació del sector públic i han de lliurar les ofertes abans de les 17.00 hores del 30 d'agost. L'obertura de les ofertes es farà a les 12.00 hores del 3 de setembre.

Concurs per al condicionament de la gespa de Prada de Moles

D'altra banda, el Comú d'Encamp ha convocat un concurs públic internacional amb la modalitat de contractació urgent, pel condicionament de la gespa artificial del terreny de joc de Prada de Moles. Segons determina el concurs publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andora (BOPA), aquest condicionament s'ha de dur a terme complint els paràmetres d’homologació World Rugby.



Les empreses interessades a participar en el concurs hauran de presentar les seves ofertes abans de les 10.00 hores del dia 8 d’agost i tot seguit s’efectuarà l’obertura dels plecs.