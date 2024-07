L'Executiu adjudica la revisió de graelles salarials per 29.500 euros

Segons publica el BOPA, l'adjudicació ha recaigut sobre People Matter, SL per un import de 29.500 euros. L'empresa disposarà fins al 31 de desembre d'enguany per a l'execució dels treballs. Cal recordar que el concurs era internacional, mitjançant la modalitat de contractació ordinària.

Per El Periòdic

