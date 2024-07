Caldea inaugurarà la nova Llacuna el 27 de juliol

Caldea, el centre d’oci termal d’Andorra, inaugurarà la seva renovada Gran Llacuna al públic el 27 de juliol. Aquest espai emblemàtic s'ha renovat amb un look modern i minimalista, destacant per revestiments blancs i una espectacular il·luminació que simula un cel estrellat. A més, inclourà una nova zona de relax enjardinada i un escenari per a espectacles.

Un espectacle nou per celebrar els 30 anys

Per celebrar el 30è aniversari de Caldea, durant el mes d’agost es programaran espectacles i tallers wellness. El punt àlgid serà l'estrena d'un nou espectacle el 9 d’agost a la Gran Llacuna, fusionant acrobàcies amb dansa urbana sobre l'aigua, amb passis diaris a les 11.40 i 21.40 hores. L'accés a aquest espectacle és disponible amb qualsevol modalitat d'accés a Caldea.

Aquest estiu, Caldea estrena també unes noves modalitats d’accés a l’spa que permetran als visitants triar el pla perfecte. L’accés Caldea Classic, per a tots els públics majors de 5 anys, inclou l’entrada gran llacuna, la llacuna panoràmica, els indoromans i la sauna i hammam. L’accés Caldea Plus, adreçat a majors de 12 anys, inclou l’entrada a totes les instal·lacions de l’accés Caldea Classic, a més del bany d’aranges i el de llimones situats a la planta superior.

Per últim, l’accés Caldea Premium, reservat per a majors de 16 anys, és l’entrada més completa que dona accés a totes les instal·lacions, entre elles, la gran llacuna reforma, la llacuna interior de tres nivells, la sauna cromàtica amb paret salina i la cabina de gel. Aquesta modalitat inclou el préstec de xancletes, tovallola i barnús, i l’accés gratuït als tallers wellness.

Finalment, el mateix 27 de juliol, el restaurant Blu inaugura una nova etapa amb una carta renovada que celebra els sabors locals amb una cuina desenfadada i equilibrada, disponible de les 08.00 a les 22.30 hores.