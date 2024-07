La Volta als Ports compta amb més de 560 inscrits

El BiciLab ha acollit aquest matí la presentació de la Jorma Volta als Ports, una de les proves cicloturistes més rellevants del país que enguany arriba a la 47a edició. La cita tindrà lloc aquest diumenge i ja compta amb més de 560 inscrits, segons ha apuntat el director de la prova, Gerard Riart, qui ha estat acompanyat pel ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres; la consellera de Joventut, Social i Espai Ciutadà del Comú d’Andorra la Vella, Maria Nazzaro; la consellera d’Educació, Joventut i Esports del Comú de la Massana, Bet Rossell, i el representant de Jorma Bike, Jordi Granja.

A hores d'ara, doncs, la llista de participants s'enfila als 562 procedents de 18 nacionalitats diferents, tot i que l'organització confia a arribar als 600 corredors abans de tancar, avui, les inscripcions. Com en edicions anteriors, els catalans i espanyols seran els majoritaris, però també hi haurà una vuitantena de francesos i uns 90 andorrans. Cal destacar que la participació femenina serà d'entorn el 17%, mentre que la masculina vorejarà el 83% restant.

Consolidada i marcada com una cites de les importants del Principat, des de Jorma, nou patrocinador principal, s'ha destacat la voluntat d'allargar-la durant una setmana de cara a futures edicions. En aquest sentit, Granja ha apuntat que durant els set dies, i a banda de les proves, es comptaria amb activitats paral·leles com presentacions de les marques: "Això portaria gent d'arreu d'Espanya que estarien tres, quatre o cinc dies". Des d'Andorra Turisme és una iniciativa que han vist amb bons ulls, per la qual cosa el titular de Turisme i Comerç ha comentat que "si es pot fer una fira sectorial d'aquestes característiques podeu comptar amb la nostra ajuda, perquè aquest podria ser un pas més".

Torres, d'altra banda, ha recordat que el ciclisme és un motiu de viatge a Andorra, que també permet desestacionalitzar-lo. En relació amb això, ha celebrat que la dada de satisfacció de la Volta als Ports de l'any passat va ser d'un 8,9 sobre 10, i que es donaria per satisfet "de tenir la mateixa valoració enguany". En l'edició del 2023, també, un 70% dels participants van ser turistes que es van quedar 2,8 dies de mitjana al país, xifres molt positives sobretot per a les dues parròquies involucrades: "L'esdeveniment ens porta molt moviment", ha comentat Nazzaro.

Aquest 2024 es continuarà comptant amb cinc recorreguts, però el quart i el cinquè, els més complicats, tindran una novetat: pujaran a Cabús per primera vegada. Com en anys passats, només es cronometraran les pujades per poder 'gaudir' de les baixades i disposar de més seguretat. La sortida dels cinc trams serà des de la plaça de les Fontetes el diumenge al matí, i també arribaran al mateix lloc, el Parc Central. Cal destacar que durant tot el cap de setmana s'esperen temperatures molt altes, així que l'organització, juntament amb Protecció Civil, han decidit intentar posar-hi remei sobretot al circuit de Beixalís, que serà durant les hores de més calor. En aquest sentit, sobre la meitat del tram de pujada hi haurà persones amb una mànega per 'ruixar' els corredors i corredores, juntament amb una zona per hidratar-se.