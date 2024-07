Amb Seny denuncia "irregularitats" al Comú i demana la intervenció de Cañada

Avui, Guillem Forné i Laura Bragança, membres d'Amb Seny, han posat de manifest "una sèrie d'irreguilaritats" sobre el funcionament i la transparència de l'administració local de La Massana en una visita a l'Institució del Raonador del Ciutadà.

Segons indica l'oposició en un comunicat, des del grup polític han traslladat a Cañada la falta de transparència reiterada per part dels membres de la majoria al Comú. Segons han explicat, reclamen informació essencial com ara informes de contractació, compres, adjudicacions i contractes, tota ella vinculada als punts de l'ordre del dia de les Comissions Departamentals. "Una informació que considerem bàsica i necessària per al correcte estudi i formació d’una opinió objectiva respecte als temes tractats i que han de servir per valorar el nostre suport, o no, d’aquests temes, així com poder-ne proposar esmenes o modificacions que ajudin a millorar-ne el contingut", ha exposat el grup polític a la misiva.

Un altre punt destacat és la qüestió de la delegació de competències a la Junta de Govern, aprovada durant el segon Consell de la Legislatura, el qual inclou les contractacions administratives amb imports fins a 250.000€. Segons Amb Seny, aquesta pràctica "supera considerablement l'1% del pressupost de despesa estipulat per la Llei de finances comunals, contravenint així la legislació vigent".

Finalment, han assenyalat una situació ocorreguda durant la darrera sessió de Consell -al juny-, on es va introduir un punt fora de l'ordre del dia relatiu al Decret de fixació d'un topall màxim anual per a l'atorgament de llicències d'edificació. Segons els membres d'Amb Seny, van rebre l'adjunt d'aquest decret "amb molt poca antelació", incomplint l'obligació reglamentària "d'informar amb un mínim de tres dies d'antelació sobre els punts a tractar en les sessions del Consell", han especificat.

Finalment, Forné i Bragança, en representació d'Amb Seny, han expressat la seva confiança que l'institució del Raonador del Ciutadà investigui a fons aquestes qüestions i prengui les mesures pertinents per garantir la transparència i el respecte a la normativa vigent en l'administració local.