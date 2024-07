Doria es prepara per als Jocs Olímpics de París 2024 en tres disciplines aquàtiques

El pròxim 27 de juliol, l’atleta andorrana Mònica Doria representarà al país en els Jocs Olímpics de París 2024 en tres modalitats: caiac, canoa i caic cros. Aquests seran els segons jocs per a Doria, després de participar en els de Tòquio 2020. En aquest sentit, l’atleta ha destacat dues diferències principals. Primerament que “ja no són els primers jocs, a nivell de coneixement ja tens un pas més fet”, i, en segon terme, que “a Tòquio era en època de Covid sense públic i per a mi París seran els primers jocs reals”.

En aquest sentit, l’esportista andorrana ha ponderat que no pot comparar l'experiència amb la preparació per Tòquio, ja que només van anar dues setmanes abans: "Estàvem tancats a l’hotel i només sortíem per entrenar a París. Està sent molt diferent”, ha afirmat.

Objectiu: Diploma Olímpic

L’objectiu principal de Doria i el seu equip és obtenir el Diploma Olímpic, un certificat que s'atorga als vuit primers classificats en les competicions, i pel qual “fa tres anys que ho preparem”, ha ponderat Doria, subratllant que “hem prioritzat passar el major nombre d'hores al canal olímpic de París”. És per aquest motiu que han estat 20 dies a la capital francesa, on s’ha trobat amb la resta de competidores.

Pel que fa a la preparació mental i la pressió de l’entorn per guanyar la medalla, Doria ho té molt clar: "És feina meva saber gestionar el soroll que es genera, forma part de la competició. Intento que m'afecti el menys possible el fet que es parli de medalla”, ha explicat l’atleta, apuntalant que “hi ha nervis, pressió i tensió, però també molta motivació i moltes ganes”.

Per la seva banda, l’entrenador Toni Cadena ha posat l’ull en la gestió mental de l’atleta: "Ens centrem en les coses que ens poden aportar valor […] L’important és com arribar a la línia de sortida preparada”. D'aquesta manera, tant Dòria com Cadena han deixat clar que el treball està fet: “Hem fet tot el que està a les nostres mans per assegurar-nos que el dia la competició les probabilitats d'estar entre les millors sigui la més elevada possible”, ha afirmat Doria.

En referència a aspectes tècnics, el canal on competirà és bastant físic i la condició de cada competidora en aquest aspecte influirà bastant, segons ha explicat Dòria, qui ha informat que “coneixem el canal, el que no sabem són les maniobres que posaran”.

Sense entrar en polèmiques

D’altra banda, qüestionada per la polèmica de les mínimes dels atletes andorrans que finalment no competiran als jocs, l’esportista andorrana no ha volgut manifestar-se, ja que “conec com funciona el meu esport i els meus nivells, no altres esports. Em semblaria hipòcrita opinar sense tenir la informació”, ha sentenciat Doria.

Així doncs, Mònica Doria i el seu equip posaran rumb a París aquest divendres, on tindran una setmana d’entrenament per acabar de preparar-se per a l’estrena el dia 27 de juliol.