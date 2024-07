Una vintena de testimonis del cas 'Big Bang' declaren haver comprat cocaïna a la cambrera

Tercer dia en el judici als processats i acusats de la trama policial 'Big Bang', la qual s'està desenvolupant a la seu de la Justícia durant tota aquesta setmana. Avui, però, ha sigut el torn per a les declaracions dels diferents compradors de substàncies estupefaents amb els quals havia traficat la principal inculpada, la cambrera. Val a dir que la majoria d'ells havien adquirit entre un a 20 grams de droga de la persona detinguda.

D'aquesta manera, s'ha pogut observar en la sessió d'aquest matí el pas de prop d'una vintena de persones, de les quals la majoria han estat citades pel consum d'aquestes substàncies. Així, se les ha vinculat i figuren en la declaració pública que han manifestat prèviament els vuit acusats. Tots ells són residents al Pas de la Casa i són de diferents nacionalitats.

Un dels testimonis ha assegurat que un dels implicats li facilitava el gram de cocaïna a 50 euros, mentre que un altre d'ells confirma que la droga que li subministrava un altre dels encausats era de 70 euros el gram. Un altre testimoni ha confessat que també havia rebut substàncies estupefaents d'un d'ells, i en una declaració anterior seva, va manifestar que es tractava de "gent molt xunga" la que podia estar al darrere. Aquesta persona també ha fet incís en el fet que era amiga de dos dels implicats, amb els que sovint es feia una cervesa.

D'altra banda, alguns d'ells només havien adquirit de la principal imputada una petita quantitat, com dos o tres grams de cocaïna o haixix. No obstant això, un d'ells s'ha vist increpat per la fiscal a l'afirmar que només havia recorregut als serveis de la cambrera "una o dues vegades", mentre que a la primera declaració de la imputada, aquesta va confirmar que li havia venut droga unes set o vuit vegades. Un altre dels interrogats ha comentat que aquesta li va facilitar entre cinc i sis pastilles d'èxtasis, al marge d'un gram de cocaïna i 10 d'haixix.

A banda d'això, també ha sigut força rellevant les declaracions d'alguns coneguts de la cambrera, com un d'ells que ha ratificat que coneixia del seu tràfic i que aquesta li va aconseguir fins a 20 grams de cocaïna al llarg d'uns quants anys. Una altra d'ells ha confessat que eren molt bones amigues des dels 18 anys, I que era com "la seva germana". Aquest testimoni ha afirmat que la principal inculpada havia travessat moltes dificultats a la seva vida, una d'elles "per haver de cuidar sola de la seva filla", ha assenyalat. Tot i això, opina que sortirà de la situació.

Un dels declarants ha confirmat que consumia per anar-se'n als festivals i que es reunia amb la principal inculpada a través de WhatsApp per quedar al carrer.

En aquesta línia, un dels educadors del centre penitenciari ha definit a l'acusada com una persona "molt vulnerable", de la qual va tenir que recórrer a l'ajuda d'un especialista prèviament per tractar la seva depressió. Sobre altre dels enjudiciats, comenta el responsable que li "va anar molt bé la presó" i ha constatat la seva bona conducta. Un altre d'ells, va demanar "per pròpia voluntat un programa pel tractament d'addiccions", ha esmentat, treballant així el seu problema d'impulsivitat.