L'FC Andorra incorpora a Álvaro Peña.

L'FC Andorra ha anunciat el fixatge d'Álvaro Peña, migcampista amb experiència i una llarga trajectòria al futbol espanyol que ja havia tancat la seva etapa amb el seu anterior club, l'Almere City holandès. Signa per una temporada amb una altra d'opcional.

Nascut a Bilbao, el jugador es va formar al futbol formatiu de l'Athletic Club, amb qui va arribar a debutar a l'Europa League amb Marcelo Bielsa a la banqueta – va ser titular al camp de l'Ironi Kiryat Shmona d'Israel i va jugar uns minuts contra l'Sparta de Praga –. Però després de dos cursos al filial va començar el seu pelegrinatge per diferents equips de 2a Divisió – a part de dues temporades al Racing de Santander, a 2a B – com el Lugo, l'Alcorcón, l'Albacete, el Mirandés i l'Amorebieta.

Peña, que destaca també per la seva capacitat golejadora – 33 gols a la seva carrera –, ha jugat les dues darreres temporades als Països Baixos a les files de l'Almere City amb qui al primer any va aconseguir l'ascens a la màxima categoria sent un jugador important – 31 partits, tots de titular, i cinc gols –. Enguany, ha aconseguit la salvació sense gaires patiments amb un conjunt que s'estrenava a la categoria.