La piscina municipal de La Seu d'Urgell es converteix en refugi climàtic.

D'aquesta manera, l’entrada a aquest equipament aquàtic serà gratuït per a tothom a partir de demà a les 14.30 hores . Val a dir que els dies laborables aquesta mesura s’aplicarà a partir d’aquesta hora de la tarda, mentre que l’entrada gratuïta els caps de setmana serà en horari habitual d’accés a la piscina, és a dir, de 10.00 a 20.00 hores.

Per El Periòdic

