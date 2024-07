Morán: "Vinc per ajudar el màxim possible"

L'FC Andorra ha presentat avui a Erik Morán, l'experimentat migcampista que arriba "per intentar ajudar el màxim possible en el que faci falta". Amb 33 anys i havent donat "moltes voltes", el basc aterra al Principat procedent de l'Amorebieta i signa per una temporada més una altra d'opcional.

El de Portugalete ha esmentat que ha arribat al club tricolor gràcies a la confiança "que aquest m'ha tramès", sobretot per part del director esportiu Jaume Nogués i del tècnic Ferran Costa. "L'FC Andorra és un club que tot i haver descendit, vol créixer", ha completat, esmentant que les primeres sensacions "són bones". Demanat pel projecte de l'entitat, amb noves arribades de jugadors joves i de més veterans, Morán s'ha mostrat convençut que "tothom posarà de la seva part perquè això surti bé".

Cal destacar que el jugador té una àmplia experiència a Primera i Segona Divisió, principalment en aquesta darrera, en la qual ha jugat un munt de temporades vestint la samarreta d'equips com el Leganés, el Saragossa, el Màlaga, el Numancia i la Ponferradina.

En darrer lloc, i amb l'oficialitat de l'última incorporació al conjunt andorrà, Álvaro Peña, Morán ha recordat que van jugar junts a les categories inferiors de l'Athletic Club. "És molt bon jugador i espero que vingui amb ganes i que ajudi al màxim. S'orienta bé i endavant, busca l'última passada... pot aportar molt", ha afegit al respecte.