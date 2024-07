Vinyes i Mercader volen recuperar a Lanzarote la millor versió

Joan Vinyes i Jordi Mercader (Hyundai i20 Rally2 del Team Rallycar) i el seu equip Rtechnology es desplaçaran a les Illes Canàries, en concret a la de Lanzarote, per disputar el XXVI Ral·li illa dels Volcans, la quarta cita de l’agenda de la Copa d'Espanya de Ral·lis de terra (CERT) en la qual la dupla torna a prendre part 17 anys després.

Els responsables de l’organització han preparat una especial de quatre quilòmetres perquè els equips puguin comprovar que la mecànica està intacta després del llarg desplaçament fins al port d’Arrecife. Aquest test es durà a terme entre les 10.00 i les 13.00 hores de demà, una iniciativa que Vinyes veu favorablement: "És indubtable que treballar amb l’equip just abans d’iniciar el ral·li sempre és positiu. Es pot avançar molt en la posada a punt del Hyundai, un cop fets els reconeixements ens queda el 'shake' per fer els darrers retocs". "Després de dos mesos sense competir al CERT, totes les opcions són bones per agafar el millor ritme. Seran tres jornades molt intenses", ha afegit l'andorrà.

Cal destacar que l’illa de Lanzarote té una superfície total de 846 quilòmetres quadrats, sent la quarta de major superfície de l’arxipèlag canari. Així doncs, els organitzadors de l’esdeveniment (C.D. EVESPORT) no tenen gaire on triar, per la qual cosa l’escenari no té grans canvis d’una edició a una altra. En cas de ser així, aquesta 26a edició serà un factor desfavorable per al Team Rallycar, ja que els seus corredors l'hauran de superar estant molt concentrats en els reconeixements. "Són molts anys sense anar a Lanzarote, recordo molt poca cosa, potser la més important sigui com és de complicat evitar les punxades", ha esmentat el pilot d’ACP, afegint que "si surts de la traçada el més normal és trobar-te amb la roca volcànica i això es tradueix en problemes en els pneumàtics".

El XXVI Ral·li illa dels Volcans té previst el seu inici a les 07.25 hores de dissabte des del Recinte Firal d’Arrecife.